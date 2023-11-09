В Черном море протаранили паром под российским флагом

Паром "Славянин" под российским флагом, который протаранили в Черном море. Фото: cfts.org.ua/

В Черном море протаранили паром "Славянин" под русским флагом. Это произошло в районе болгарского мыса Шабла.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Vesselfinder.

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Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом. Оно получило бортовое повреждение после столкновения с New Raouf под флагом Палау. Другое судно продолжило свой путь в сторону Турции. В настоящее время оно находится недалеко от входа в Босфор.

Паром "Славянин" под российским флагом, который протаранили в Черном море. Фото: cfts.org.ua/

В результате столкновения у российского парома затоплены три балластных цистерны. Он вернулся в болгарский порт Варна для обследования.

В ЦТС рассказали, что "Славянин" курсирует около 10 лет по линии Варна-Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны.

"Как отмечают в Vesselfinder, непонятно, что он делал возле Шабли/Тюленово, потому что линия до порта Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, в то время как российское судно двигалось несколько севернее", — говорится в материале.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас все ракетоносители российских оккупантов находятся в пунктах базирования. Поэтому погодные условия на стороне нашего государства.

Также мы писали, что на загрузку в порты Большой Одессы следует очередное судно. В настоящее время балкер DSM London находится около устья Дуная, точный его маршрут неизвестен.