У Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер, — ЗМІ

Нафтовий танкер Ali Najafov, який зазнав аварії. Фото: freepik

У Чорному морі біля узбережжя Румунії підірвався на міні нафтовий танкер під прапором Ліберії. Припускається, що міни були розставлені Чорноморським флотом Росії.

Про це повідомляє SkyNews.

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Видання повідомляє, що танкер Ali Najafov отримав незначні пошкодження під час вчорашнього інциденту. Руйнування пошкодило три водонепроникні відсіки, але завдяки вчасній реакції екіпажу, вдалося не припустити затоплення корабля.

Також повідомляється, що витік нафти з резервуарів танкера наразі не відбувається. В зоні аварії наразі працюють фахівці з метою полагодити ушкоджену частину корабля, даби запустити помпи для виводу води.

За повідомленням керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той час корабель плив біля Сулінського каналу. Наголошується, що це вже другий корабель, який постраждав від плавучої міни.

Нагадаємо, що раніше в Україні відзвітувалися про роботу Чорноморських зернових коридорів за перший місяць.

Також до портів Великої Одеси наразі прямує черговий караван у складі трьох кораблів, у складі якого навіть танкер-хімовоз Mavka.