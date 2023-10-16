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В Черном море подорвался на мине нефтяной танкер, — СМИ

16 октября 2023 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Черном море подорвался на мине нефтяной танкер, — СМИ
Нефтяной танкер Ali Najafov, потерпевший крушение. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Черном море у побережья Румынии подорвался на мине нефтяной танкер под флагом Либерии. Предполагается, что мины были расставлены Черноморским флотом России.

Об этом сообщает SkyNews.

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Издание сообщает, что танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время вчерашнего инцидента. Разрушение повредило три водонепроницаемых отсека, но благодаря своевременной реакции экипажа, удалось не допустить затопления корабля.

Также сообщается, что утечка нефти из резервуаров танкера пока не происходит. В зоне аварии работают специалисты с целью починить поврежденную часть корабля, чтобы запустить помпы для откачки воды.

По сообщению руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, в это время корабль плыл по Сулинскому каналу. Отмечается, что это уже второй корабль, пострадавший от плавучей мины.

Напомним, что ранее в Украине отчитались о работе Черноморских зерновых коридоров за первый месяц.

Также в порты Большой Одессы на данный момент следует очередной караван в составе трех кораблей, в составе которого даже танкер-химовоз Mavka.

 

 

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