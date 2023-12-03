У Червоному морі атакували військовий корабель США та кілька суден

Есмінець США USS Carney. Фото: Wikipediia

Американський військовий корабель у Червоному морі атакували з БпЛА та ракет сьогодні, 3 грудня. Також постраждали ще кілька комерційних суден.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Пентагон.

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Відомо, що єменські повстанці-хусити заявили про напади на два кораблі, які, за їхніми словами, пов'язані з Ізраїлем. Проте вони не визнали нападу на корабель ВМС США.

AP пише, що цей напад потенційно ознаменував серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході, які пов'язані з війною між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

"Ми знаємо про повідомлення щодо нападів на есмінець ВМС США "Карні" і комерційні судна в Червоному морі й будемо надавати інформацію в міру її надходження", — повідомили в Пентагоні.

Наразі невідомо, яких пошкоджень зазнали судна в результаті цих атак та звідки вівся вогонь.

Проте військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що перше судно було уражене ракетою, а друге — безпілотником. За його словами кораблі нібито проігнорували попередження від офіційних осіб хуситів перед атакою.

Зазначається, що про ймовірну атаку безпілотника раніше вже повідомляли британські військові. Проте там не уточнили подробиць.

Нагадаємо, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про продовження поточного тимчасового перемир'я у Секторі Гази. Втім, бойовики ХАМАС порушили режим тиші й завдали удару по Ізраїлю.

Крім того, армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.