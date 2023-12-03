В Красном море атаковали военный корабль США и несколько судов

Эсминец США USS Carney. Фото: Wikipedia

Американский военный корабль в Красном море атаковали с БПЛА и ракет сегодня, 3 декабря. Также пострадали еще несколько коммерческих судов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Пентагон.

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Известно, что йеменские повстанцы-хуситы заявили о нападениях на два корабля, которые, по их словам, связаны с Израилем. Однако они не признали нападение на корабль ВМС США.

AP пишет, что это нападение потенциально ознаменовало серьезную эскалацию в серии морских атак на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и боевиками ХАМАСа.

"Мы знаем о сообщениях о нападениях на эсминец ВМС США "Карни" и коммерческие суда в Красном море и будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщили в Пентагоне.

Пока неизвестно, какие повреждения получили суда в результате этих атак и откуда велся огонь.

Однако военный спикер хуситов Яхья Сари заявил, что первое судно было поражено ракетой, а второе — беспилотником. По его словам, корабли якобы проигнорировали предупреждение от официальных лиц хуситов перед атакой.

Отмечается, что о возможной атаке беспилотника ранее уже сообщали британские военные. Однако там не уточнили подробности.

Напомним, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении текущего временного перемирия в Секторе Газа. Впрочем, боевики ХАМАС нарушили режим тишины и нанесли удар по Израилю.

Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.