У Чернівцях побили скандального єпископа Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ

Єпископ Івано-Франківськівський та Коломийський Никита. Фото: google.com

Вчора, 10 квітня, у Чернівцях невідомий чоловік напав на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ. Інцидент відбувся на вулиці Сагайдачній, біля входу до Миколаївського храму УПЦ.

Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

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У час, коли єпископ Никита повертався до єпархіального управління неподалік від нього зупинився автомобіль Mazda. З машини вийшов чоловік спортивної статури, який побив єпископа Никиту та неповнолітнього іподиякона, брат і батько якого перебувають у ЗСУ.

Невідомий наголосив, що не боїться працівників поліції. Він говорив, що знає усіх в СБУ.

Поки свідки очікували приїзду патрульної поліції, чоловік зняв з автомобіля номери та сховав їх у багажник. Після приїзду правоохоронців невідомий далі погрожував розправою та знову вчинив бійку.

Чоловіка, який вчинив розбійницький напад, не заарештували.

Нагадаємо, працівники СБУ провели обшук у Чернівецько-Буковинській єпархії московського патріархату. В результаті вони виявили ноутбук із дитячою порнографією.

Також ми писали, що УПЦ МП висвятила в єпископи секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука). Він став фігурантом скандалу, коли під час обшуку собору СБУ знайшли його в ліжку з неповнолітнім хлопцем.

Додамо, СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.