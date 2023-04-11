У Чернівцях побили скандального єпископа Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ
Вчора, 10 квітня, у Чернівцях невідомий чоловік напав на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ. Інцидент відбувся на вулиці Сагайдачній, біля входу до Миколаївського храму УПЦ.
Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.
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У час, коли єпископ Никита повертався до єпархіального управління неподалік від нього зупинився автомобіль Mazda. З машини вийшов чоловік спортивної статури, який побив єпископа Никиту та неповнолітнього іподиякона, брат і батько якого перебувають у ЗСУ.
Невідомий наголосив, що не боїться працівників поліції. Він говорив, що знає усіх в СБУ.
Поки свідки очікували приїзду патрульної поліції, чоловік зняв з автомобіля номери та сховав їх у багажник. Після приїзду правоохоронців невідомий далі погрожував розправою та знову вчинив бійку.
Чоловіка, який вчинив розбійницький напад, не заарештували.
Нагадаємо, працівники СБУ провели обшук у Чернівецько-Буковинській єпархії московського патріархату. В результаті вони виявили ноутбук із дитячою порнографією.
Також ми писали, що УПЦ МП висвятила в єпископи секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука). Він став фігурантом скандалу, коли під час обшуку собору СБУ знайшли його в ліжку з неповнолітнім хлопцем.
Додамо, СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.