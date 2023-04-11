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В Черновцах избили скандального епископа Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ

11 апреля 2023 13:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновцах избили скандального епископа Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ
Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Никита. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 10 апреля, в Черновцах неизвестный мужчина напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ. Инцидент произошел на улице Сагайдачной, у входа в Николаевский храм УПЦ.

Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

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Подробности

В то время, когда епископ Никита возвращался в епархиальное управление неподалеку от него остановился автомобиль Mazda. Из машины вышел мужчина спортивного телосложения, избивший епископа Никиту и несовершеннолетнего иподиакона, брат и отец которого находятся в ВСУ.

Неизвестный подчеркнул, что не боится работников полиции. Он говорил, что знает всех в СБУ.

Пока свидетели ожидали приезда патрульной полиции, мужчина снял с автомобиля номера и спрятал в багажник. После приезда правоохранителей неизвестный дальше угрожал расправой и снова устроил драку.

Мужчину, совершившего разбойное нападение, не арестовали.

Напомним, сотрудники СБУ провели обыск в Черновицко-Буковинской епархии московского патриархата. В результате они обнаружили ноутбук с детской порнографией.

Также мы писали, что УПЦ МП рукоположила во епископы секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту (Сторожука). Он стал фигурантом скандала, когда во время обыска собора СБУ обнаружили его в постели с несовершеннолетним парнем.

Добавим, СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), который благословлял российских военных во время оккупации Харьковской области.

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