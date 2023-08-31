У Чернівцях "братська могила" радянських офіцерів виявилася фальшивою

Фальшиве "поховання" радянських військових. Фото: Молодий буковинець

В Чернівцях у парку Шевченка завершили процес ексгумації тіл радянських генералів і офіцерів, які там поховані. На місці "поховання" тіл не виявили.



Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

"Фальшиві могили" радянських військових

"Братська могила у парку Шевченка виявилася не братською. І не могилою. Рашисти брехали, брешуть і будуть брехати… Але нічого, наші славні ЗСУ це виправлять", — повідомив мер Роман Клічук.

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Цьому відкриттю передувало рішення Чернівецької міської ради про демонтаж у Центральному парку Шевченка братської могили радянських генералів та офіцерів.