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У Чернівцях "братська могила" радянських офіцерів виявилася фальшивою

31 серпня 2023 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Чернівцях "братська могила" радянських офіцерів виявилася фальшивою
Фальшиве "поховання" радянських військових. Фото: Молодий буковинець
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Чернівцях у парку Шевченка завершили процес ексгумації тіл радянських генералів і офіцерів, які там поховані. На місці "поховання" тіл не виявили.

Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

"Фальшиві могили" радянських військових

"Братська могила у парку Шевченка виявилася не братською. І не могилою. Рашисти брехали, брешуть і будуть брехати… Але нічого, наші славні ЗСУ це виправлять", — повідомив мер Роман Клічук.

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Цьому відкриттю передувало рішення Чернівецької міської ради про демонтаж у Центральному парку Шевченка братської могили радянських генералів та офіцерів.
У Центральному парку Шевченка розпочали демонтаж братської могили радянських генералів та офіцерів. Фото: Чернівецька міська рада

Що створять на місці "фальшивих поховань"

На місці фальшивої "братської могили" радянських генералів та офіцерів, яку зараз переносять із Центрального парку імені Т. Шевченка, створять творчий простір для вуличних камерних заходів.

"Наразі вирішуємо, що буде натомість. У будь-якому випадку створимо творчий простір для якихось камерних вуличних заходів. Нам не вистачає такого. Маємо великий Літній театр, сцену біля фонтану. Та хочеться ще декілька локацій. Якраз є нагода продумати нову місцину, поки вона звільниться", — каже директорка КП "Центр культури та дозвілля ім. Т. Шевченка" Марта Шумілова-Лисякова.

У Центральному парку Шевченка розпочали демонтаж братської могили радянських генералів та офіцерів. Фото: Чернівецька міська рада
У Центральному парку Шевченка розпочали демонтаж братської могили радянських генералів та офіцерів. Фото: Чернівецька міська рада

Як ми розповідали раніше, в Одесі на могилах військових, що віддали своє життя за Україну, будуть встановлені надгробки однакового зразка. Родичам героїв запропонують два варіанти поховання та надгробків.

Нагадаємо, що уряд України, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Українським інститутом національної пам'яті, розробляє проєкт створення Національного військового меморіального цвинтаря (НВМК), який буде фундаментом державної політики гідного вшанування українських Героїв.

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