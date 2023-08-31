В Черновцах "братская могила" советских офицеров оказалась фальшивой
В Черновцах в парке Шевченко завершили процесс эксгумации тел похороненных там советских генералов и офицеров. На месте "погребения" тел не обнаружили.
Об этом сообщили в Черновицком городском совете.
"Фальшивые могилы" советских военных
"Братская могила в парке Шевченко оказалась не братской. И не могилой. Рашисты врали, врут и будут врать… Но ничего, наши славные ВСУ это исправят", — сообщил мэр Роман Кличук.
Этому открытию предшествовало решение Черновицкого городского совета о демонтаже в Центральном парке Шевченко братской могилы советских генералов и офицеров.
Что создадут на месте "фальшивых захоронений"
На месте фальшивой братской могилы советских генералов и офицеров, которую сейчас переносят из Центрального парка имени Т. Шевченко, создадут творческое пространство для уличных камерных мероприятий.
"Пока решаем, что будет взамен. В любом случае создадим творческое пространство для каких-то камерных уличных мероприятий. Нам не хватает такого. Есть большой Летний театр, сцена у фонтана. Но хочется еще несколько локаций. Как раз есть возможность продумать новое место, пока оно освобождается", — говорит директор КП "Центр культуры и досуга им. Т. Шевченко" Марта Шумилова-Лисякова.
Как мы рассказывали ранее, в Одессе на могилах военных, отдавших свою жизнь за Украину, будут установлены надгробия одинакового образца. Родственникам героев предложат два варианта погребения и надгробий.
Напомним, что правительство Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Украинским институтом национальной памяти, разрабатывает проект создания Национального военного мемориального кладбища (НВМК), которое будет являться фундаментом государственной политики достойного чествования украинских Героев.