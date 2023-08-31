В Черновцах "братская могила" советских офицеров оказалась фальшивой

Фальшивое "погребение" советских военных. Фото: Молодой буковинец

В Черновцах в парке Шевченко завершили процесс эксгумации тел похороненных там советских генералов и офицеров. На месте "погребения" тел не обнаружили.



Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

"Фальшивые могилы" советских военных

"Братская могила в парке Шевченко оказалась не братской. И не могилой. Рашисты врали, врут и будут врать… Но ничего, наши славные ВСУ это исправят", — сообщил мэр Роман Кличук.

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Этому открытию предшествовало решение Черновицкого городского совета о демонтаже в Центральном парке Шевченко братской могилы советских генералов и офицеров.