У Чернігові на підприємстві висипалося 100 тонн зерна: є загиблі

Рятувальники під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України

У Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору сьогодні, 17 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Внаслідок такого інциденту є загиблі. Рятувальники дістали з-під зерна тіла трьох працівників підприємства.

Робота ДСНС

"До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються", — зазначили у повідомленні.

Рятувальники під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України

Рятувальник під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України

Рятувальники вивільняють тіла загиблих. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, спортсменка із Молдови Віолета Міцул загинула у віці 26 років. Трагедія сталася на початку вересня.

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