У Чернігові на підприємстві висипалося 100 тонн зерна: є загиблі
У Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору сьогодні, 17 вересня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Хто загинув
Внаслідок такого інциденту є загиблі. Рятувальники дістали з-під зерна тіла трьох працівників підприємства.
Робота ДСНС
"До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, спортсменка із Молдови Віолета Міцул загинула у віці 26 років. Трагедія сталася на початку вересня.
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