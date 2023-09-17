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У Чернігові на підприємстві висипалося 100 тонн зерна: є загиблі

17 вересня 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Чернігові на підприємстві висипалося 100 тонн зерна: є загиблі
Рятувальники під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору сьогодні, 17 вересня. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Хто загинув

Внаслідок такого інциденту є загиблі. Рятувальники дістали з-під зерна тіла трьох працівників підприємства. 

Робота ДСНС

"До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються", — зазначили у повідомленні.

трагедія із зерном у Чернігові
Рятувальники під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України
трагедія із зерном у Чернігові
Рятувальник під час пошукових робіт на підприємстві. Фото: ДСНС України
трагедія із зерном у Чернігові
Рятувальники вивільняють тіла загиблих. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, спортсменка із Молдови Віолета Міцул загинула у віці 26 років. Трагедія сталася на початку вересня.

Також ми писали, що відома українська журналістка та ведуча каналу "1+1" Марічка Падалко поділилася сумними новинами. Українська телеведуча розповіла про те, як під час повномасштабної війни загинули 63 українські медійники, та поділилася особистими історіями трьох чоловіків.

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