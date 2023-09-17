В Чернигове на предприятии высыпалось 100 тонн зерна: есть погибшие
В Чернигове на территории одного из предприятий высыпалось около 100 тонн зерна из-за разрушения металлического конуса силоса. Произошло это во время разгрузки зерна из элеватора сегодня, 17 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Кто погиб
В результате такого инцидента есть погибшие. Спасатели извлекли из-под зерна тела трех работников предприятия.
Работа ГСЧС
"К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", — отметили в сообщении.
Напомним, спортсменка из Молдовы Виолетта Мицул погибла в возрасте 26 лет. Трагедия произошла в начале сентября.
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