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В Чернигове на предприятии высыпалось 100 тонн зерна: есть погибшие

17 сентября 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Чернигове на предприятии высыпалось 100 тонн зерна: есть погибшие
Спасатели при поисковых работах на предприятии. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Чернигове на территории одного из предприятий высыпалось около 100 тонн зерна из-за разрушения металлического конуса силоса. Произошло это во время разгрузки зерна из элеватора сегодня, 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Кто погиб

В результате такого инцидента есть погибшие. Спасатели извлекли из-под зерна тела трех работников предприятия.

Работа ГСЧС

"К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", — отметили в сообщении.

трагедия с зерном в Чернигове
Спасатели при поисковых работах на предприятии. Фото: ГСЧС Украины
трагедия с зерном в Чернигове
Спасатель при поисковых работах на предприятии. Фото: ГСЧС Украины
трагедия с зерном в Чернигове
Спасатели освобождают тела погибших. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, спортсменка из Молдовы Виолетта Мицул погибла в возрасте 26 лет. Трагедия произошла в начале сентября.

Также мы писали, что известная украинская журналистка и ведущая канала "1+1" Маричка Падалко поделилась печальными новостями. Украинская телеведущая рассказала о том, как во время полномасштабной войны погибли 63 украинских журналистов, и поделилась личными историями трех мужчин.

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