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У Бразилії через повені та зсуви загинули вже 36 людей

20 лютого 2023 08:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Бразилії сталися повені та зсуви — загинули вже 36 людей
Серед жертв негоди семирічна дівчинка
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Бразилію накрили потужні зливи, які спричинили масштабні повені та зсуви. Наразі відомо вже 36 загиблих людей.

Про це інформує The Associated Press з посиланням на заяву уряду штату Сан-Паулу.

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Наслідки стихійного лиха

Так, у неділю, 19 лютого, сильні дощі в прибережних районах на південному сході Бразилії спричинили повені та зсуви. Наразі відомо про загибель щонайменше 36 людей, серед них — семирічна дівчинка.

 

Возможно, это изображение на открытом воздухеНайбільше постраждали міста Сан-Себастьяо, Убатуба, Ільябела та Бертіога. Жителі перебувають у стані стихійного лиха, а рятувальники намагаються знайти серед завалів зниклих безвісти.

"Нашим рятувальним групам не вдається дістатися до кількох місць, це хаотична ситуація", — написав у своєму Facebook мер Сан-Себастьяо Феліпе Аугусто.

Також Аугусто опублікував відео масштабних руйнувань у своєму місті.

Нагадаємо,  6 лютого Сирію та Туреччину сколихнули потужні землетруси, які забрали життя тисячі невинних людей.

Наразі відомо, що кількість загиблих вже перевищила 46 тисяч осіб.

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