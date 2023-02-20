У Бразилії сталися повені та зсуви — загинули вже 36 людей

Серед жертв негоди семирічна дівчинка

Бразилію накрили потужні зливи, які спричинили масштабні повені та зсуви. Наразі відомо вже 36 загиблих людей.

Про це інформує The Associated Press з посиланням на заяву уряду штату Сан-Паулу.

Наслідки стихійного лиха

Так, у неділю, 19 лютого, сильні дощі в прибережних районах на південному сході Бразилії спричинили повені та зсуви. Наразі відомо про загибель щонайменше 36 людей, серед них — семирічна дівчинка.

Найбільше постраждали міста Сан-Себастьяо, Убатуба, Ільябела та Бертіога. Жителі перебувають у стані стихійного лиха, а рятувальники намагаються знайти серед завалів зниклих безвісти.

"Нашим рятувальним групам не вдається дістатися до кількох місць, це хаотична ситуація", — написав у своєму Facebook мер Сан-Себастьяо Феліпе Аугусто.

Також Аугусто опублікував відео масштабних руйнувань у своєму місті.

Нагадаємо, 6 лютого Сирію та Туреччину сколихнули потужні землетруси, які забрали життя тисячі невинних людей.

Наразі відомо, що кількість загиблих вже перевищила 46 тисяч осіб.