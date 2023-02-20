В Бразилии произошли наводнения и оползни — погибли уже 36 человек

Среди жертв стихийного бедствия семилетняя девочка

Бразилию накрыли мощные ливни, которые повлекли за собой масштабные наводнения и оползни. В настоящее время известно уже 36 погибших.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление правительства штата Сан-Паулу.

Последствия стихийного бедствия

Так, в воскресенье, 19 февраля, сильные дожди в прибрежных районах на юго-востоке Бразилии повлекли за собой наводнения и оползни. Пока известно о гибели по меньшей мере 36 человек, среди них — семилетняя девочка.

Более всего пострадали города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога. Жители находятся в состоянии стихийного бедствия, а спасатели пытаются найти среди завалов пропавших без вести.

"Нашим спасательным группам не удается добраться до нескольких мест, это хаотическая ситуация", — написал в своем Facebook мэр Сан-Себастьяо Фелипе Аугусто.

Также Аугусто опубликовал видео масштабные разрушения в своем городе.

Напомним, 6 февраля Сирию и Турцию всколыхнули мощные землетрясения, которые унесли жизни тысячи невинных людей.

Известно, что число погибших уже превысило 46 тысяч человек.