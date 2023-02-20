В Бразилии произошли наводнения и оползни — погибли уже 36 человек

В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек
Бразилию накрыли мощные ливни, которые повлекли за собой масштабные наводнения и оползни. В настоящее время известно уже 36 погибших.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление правительства штата Сан-Паулу.
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Последствия стихийного бедствия
Так, в воскресенье, 19 февраля, сильные дожди в прибрежных районах на юго-востоке Бразилии повлекли за собой наводнения и оползни. Пока известно о гибели по меньшей мере 36 человек, среди них — семилетняя девочка.
Более всего пострадали города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога. Жители находятся в состоянии стихийного бедствия, а спасатели пытаются найти среди завалов пропавших без вести.
"Нашим спасательным группам не удается добраться до нескольких мест, это хаотическая ситуация", — написал в своем Facebook мэр Сан-Себастьяо Фелипе Аугусто.
Также Аугусто опубликовал видео масштабные разрушения в своем городе.
Напомним, 6 февраля Сирию и Турцию всколыхнули мощные землетрясения, которые унесли жизни тысячи невинных людей.
Известно, что число погибших уже превысило 46 тысяч человек.