У Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибухівкою, — ЗМІ

Уламки безпілотника, який знайшли в Болгарії. Фото: скриншот з відео

На узбережжі Чорного моря в Болгарії знайшли уламки невідомого безпілотника з вибухівкою. Військові перевірять об'єкт і після цього ухвалять рішення про місце його утилізації.

Про це повідомляє видання Nova.bg.

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Як відомо, безпілотник, із прикріпленою до нього вибухівкою, знайшли 17 вересня ввечері у селі Тюленове. У Міністерстві оборони заявили, що туди попрямувала група зі знешкодження боєприпасів. Спершу військові перевірять об'єкт і після цього ухвалять рішення про місце утилізації.

У виданні йдеться, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дроні, має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба — близько 50-60 см. У районі є ресторани та готелі, заклади простоюють 10 годин. Гості готелю неподалік бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його знімали.

Тюленево — населений пункт країни-члена НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

Нагадаємо, нещодавно після чергового масованого обстрілу України, в Румунії знайшли уламки ударного дрона. Однак міністр оборони Румунії Анджел Тілвар заявив, що поки незрозуміло, чи належать знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.