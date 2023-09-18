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У Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибухівкою, — ЗМІ

18 вересня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибухівкою, — ЗМІ
Уламки безпілотника, який знайшли в Болгарії. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На узбережжі Чорного моря в Болгарії знайшли уламки невідомого безпілотника з вибухівкою. Військові перевірять об'єкт і після цього ухвалять рішення про місце його утилізації.

Про це повідомляє видання Nova.bg

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Невідомий безпілотник у Болгарії 

Як відомо, безпілотник, із прикріпленою до нього вибухівкою, знайшли 17 вересня ввечері у селі Тюленове. У Міністерстві оборони заявили, що туди попрямувала група зі знешкодження боєприпасів. Спершу військові перевірять об'єкт і після цього ухвалять рішення про місце утилізації.

У виданні йдеться, що вибуховий пристрій, який був прикріплений на дроні, має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба — близько 50-60 см. У районі є ресторани та готелі, заклади простоюють 10 годин. Гості готелю неподалік бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його знімали.

Тюленево — населений пункт країни-члена НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

Нагадаємо, нещодавно після чергового масованого обстрілу України, в Румунії знайшли уламки ударного дрона. Однак міністр оборони Румунії Анджел Тілвар заявив, що поки незрозуміло, чи належать знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

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