В Болгарии обнаружили обломки беспилотника со взрывчаткой, — СМИ

Обломки беспилотника, найденного в Болгарии. Фото: скриншот с видео

На побережье Черного моря в Болгарии обнаружили обломки неизвестного беспилотника со взрывчаткой. Военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.

Об этом сообщает издание Nova.bg.

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Как известно, беспилотник, с прикрепленной к нему взрывчаткой, был найден 17 сентября вечером в селе Тюленово. В Министерстве обороны заявили, что туда направилась группа по обезвреживанию боеприпасов. Сначала военные проверят объект и после этого примут решение о месте утилизации.

В издании говорится, что взрывное устройство, прикрепленное на дроне, имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба — около 50-60 см. В районе есть рестораны и отели, заведения простаивают 10 часов. Гости отеля неподалеку видели дрон, плававший в море в нескольких километрах от скал, где его снимали.

Тюленево — населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

Напомним, недавно после очередного массированного обстрела Украины, в Румынии обнаружили обломки ударного дрона. Однако министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что пока не ясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.