У Болгарії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами: що відомо

Нещодавно у Болгарії знайшли вантажівку з 18 мертвими мігрантами

На заході Болгарії поліція виявила 43 мігрантів, які ховалися у фургоні. Зокрема, у фургоні перебувало десятеро дітей.

Як повідомляє Ekathimerini.

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Прокурор Наталія Ніколова заявила, що всі 43 мігранти здорові, попри те, що певний час перебували скупчено у закритому просторі. При цьому громадянство мігрантів вона не вказала.

Видання зазначає, що Болгарія лежить на головному шляху мігрантів з Близького Сходу та Афганістану, які прагнуть потрапити до Західної Європи. Більшість із них використовують цю балканську країну, куди потрапляють з Туреччини, як транзитний коридор до заможних держав ЄС.

Нагадаємо, кілька днів тому поблизу Софії, столиці Болгарії поліція знайшла в покинутій вантажівці тіла 18 людей, включаючи дитину. Ще 34 особи були живі, частину з них госпіталізували.

Болгарська поліція заарештувала чотирьох осіб після того, як вони знайшли тіла 18 мертвих мігрантів.