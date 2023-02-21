В Болгарии нашли еще один грузовик с мигрантами: что известно

Недавно в Болгарии нашли грузовик с 18 мертвыми мигрантами

На западе Болгарии полиция обнаружила 43 мигрантов, скрывавшихся в фургоне. В частности, в фургоне находились десять детей.

Как сообщает Ekathimerini.

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Прокурор Наталья Николова заявила, что все 43 мигранта здоровы, несмотря на то, что некоторое время находились скучно в закрытом пространстве. При этом гражданство мигрантов она не указала.

Издание отмечает, что Болгария лежит на главном пути мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана, стремящихся попасть в Западную Европу. Большинство из них используют эту балканскую страну, куда попадают из Турции, как транзитный коридор в состоятельные государства ЕС.

Напомним, несколько дней назад вблизи Софии, столицы Болгарии полиция обнаружила в заброшенном грузовике тела 18 человек, включая ребенка. Еще 34 человека были живы, часть из них госпитализировали.

Болгарская полиция арестовала четырех человек после того, как они обнаружили тела 18 мертвых мигрантов.