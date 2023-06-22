Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Білорусі розбився військовий вертоліт arrow

У Білорусі розбився військовий вертоліт

22 червня 2023 15:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Білорусі розбився військовий вертоліт
Російський вертоліт Мі-24. Фото: Motolko help
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під Івацевичами в Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

В Міноборони Білорусі зазначили, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі.

Скриншот з допису Міноборони Білорусі

Чи є постраждалі

Відомо, що члени екіпажу гелікоптера отримали тілесні ушкодження.

Водночас в повідомленні не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".

Нагадаємо, раніше Збройні сили України 21 червня збили російський вертоліт Мі-24.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB