У Білорусі розбився військовий вертоліт
22 червня 2023 15:11
Російський вертоліт Мі-24. Фото: Motolko help
Під Івацевичами в Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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В Міноборони Білорусі зазначили, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі.
Чи є постраждалі
Відомо, що члени екіпажу гелікоптера отримали тілесні ушкодження.
Водночас в повідомленні не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".
Нагадаємо, раніше Збройні сили України 21 червня збили російський вертоліт Мі-24.