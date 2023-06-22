У Білорусі розбився військовий вертоліт

Російський вертоліт Мі-24. Фото: Motolko help

Під Івацевичами в Білорусі впав російський вертоліт Мі-24. Гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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В Міноборони Білорусі зазначили, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі.

Скриншот з допису Міноборони Білорусі

Чи є постраждалі

Відомо, що члени екіпажу гелікоптера отримали тілесні ушкодження.

Водночас в повідомленні не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".

Нагадаємо, раніше Збройні сили України 21 червня збили російський вертоліт Мі-24.