В Беларуси разбился военный вертолет
22 июня 2023 15:11
Российский вертолет Ми-24. Фото: Motolko help
Под Ивацевичами в Белоруси упал российский вертолет Ми-24. Вертолет свалился у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами.
Об этом сообщают местные СМИ.
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В Минобороны Беларуси отметили, что это произошло около 13:30 в Барановском районе.
Есть ли пострадавшие
Известно, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения.
В то же время в сообщении не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку".
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины 21 июня сбили российский вертолет Ми-24.