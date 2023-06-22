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В Беларуси разбился военный вертолет

22 июня 2023 15:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Беларуси разбился военный вертолет
Российский вертолет Ми-24. Фото: Motolko help
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Под Ивацевичами в Белоруси упал российский вертолет Ми-24. Вертолет свалился у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В Минобороны Беларуси отметили, что это произошло около 13:30 в Барановском районе.

Скриншот поста Минобороны Беларуси

Есть ли пострадавшие

Известно, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения.

В то же время в сообщении не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку".

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины 21 июня сбили российский вертолет Ми-24.

 

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