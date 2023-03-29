​​​​​​​У Бєлгороді знову сталася "бавовна": що вибухнуло цього разу

Поліція Бєлгорода була піднята по тривозі

Попередньої ночі у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкоджені саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.

Про це повідомив впливовий російський Telegram-канал Baza.

Вибух у Бєлгороді

Журналісти проєкту Baza дізналися про вибух у Бєлгороді.

За наявною інформацією, він стався ще 27 березня увечері.

Вибухнуло на території газонасосної станції компанії "Газэнергосеть".

Деталі вибуху

Відомо, що на газонасосну станцію прилетів безпілотний літальний апарат.

Цей дрон нібито був саморобним, а до нього була прикріплена кустарна вибухівка.

Вибухом були пошкоджені газопровід, а також газовий резервуар місткістю 30 тисяч літрів, імовірно, порожній.

Український слід

У цьому інциденті росіяни уже традиційно звинувачують Україну.

Заявляється, що цей безпілотник запустили з території України, з прикордонного міста Вовчанськ.

Інші вибухи у Бєлгородській області

28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один з них залетів до квартири.

22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.

13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

Фото з російських ЗМІ