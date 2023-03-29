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В Белгороде снова произошел "хлопок": что взорвалось на этот раз

29 марта 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Полиция Белгорода была поднята по тревоге
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Накануне ночью в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о поврежденных самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.

Об этом сообщил влиятельный российский Telegram-канал Baza.

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Взрыв в Белгороде

Журналисты проекта Baza узнали о взрыве в Белгороде.

По имеющейся информации, он произошел еще 27 марта вечером.

Взорвалось на территории газонасосной станции компании "Газэнергосеть".

Детали взрыва

Известно, что на газонасосную станцию прилетел беспилотный летательный аппарат.

Этот дрон якобы был самодельным, а к нему была прикреплена кустарная взрывчатка.

Взрывом были повреждены газопровод, а также газовый резервуар вместимостью 30 тысяч литров, вероятно, пустой.

Украинский след

В этом инциденте россияне традиционно обвиняют Украину.

Заявляется, что этот беспилотник был запущен с территории Украины, из приграничного города Волчанск.

Другие взрывы в Белгородской области

28 февраля мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру.

22 февраля губернатор Белгорода заявил об обстреле. Снаряд попал в торговый центр. Руководство региона обвиняет в обстреле украинскую армию.

13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

Фото из российских СМИ

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