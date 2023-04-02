У Бердянську перекинулась вантажівка окупантів з краденим українським зерном

Вантажівка окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську, Запорізької області російські окупаційні війська крадуть українське зерно. Вони вивозять його вантажівками, проте навіть техніка не витримала.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"Той випадок, коли навіть фури відмовляються вивозити крадене зерно. Десь у районі Осипенка зерновоз втомився і вирішив прилягти", — йдеться у повідомленні одного із каналів.

Зазначимо, що для того, аби вивезти награбоване зерно, окупанти використовують порти у Бердянську.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові готуються тікати із Запорізької АЕС. Загарбники навіть складають список обладнання, яке планують викрасти перед втечею.

Окрім того, на Запоріжжі окупанти імітують нарощування військових сил. Таким чином окупанти ведуть "інформаційну підготовку" до наступу ЗСУ.

Окупанти заявляють, що ці нібито накопичені сили надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку. Також активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане "фатальним кроком" з боку вищого військово-політичного керівництва України.