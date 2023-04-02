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В Бердянске перевернулся грузовик оккупантов с краденым украинским зерном

2 апреля 2023 20:54
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Грузовик окупантов
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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупационные войска воруют украинское зерно. Они вывозят его грузовиками, но даже техника не выдержала.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Тот случай, когда даже фуры отказываются вывозить ворованное зерно. Где-то в районе Осипенко зерновоз устал и решил прилечь", — говорится в сообщении одного из каналов.

Отметим, что для того, чтобы вывезти награбленное зерно, оккупанты используют порты в Бердянске.

Напомним, ранее мы писали, что российские военные готовятся бежать с Запорожской АЭС. Захватчики даже составляют список оборудования, которое планируют угнать перед бегством.

Кроме того, в Запорожье оккупанты имитируют наращивание военных сил. Таким образом, оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.

Оккупанты заявляют, что эти якобы накопленные силы в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.

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