В Бердянске перевернулся грузовик оккупантов с краденым украинским зерном

Грузовик окупантов

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупационные войска воруют украинское зерно. Они вывозят его грузовиками, но даже техника не выдержала.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Тот случай, когда даже фуры отказываются вывозить ворованное зерно. Где-то в районе Осипенко зерновоз устал и решил прилечь", — говорится в сообщении одного из каналов.

Отметим, что для того, чтобы вывезти награбленное зерно, оккупанты используют порты в Бердянске.

Напомним, ранее мы писали, что российские военные готовятся бежать с Запорожской АЭС. Захватчики даже составляют список оборудования, которое планируют угнать перед бегством.

Кроме того, в Запорожье оккупанты имитируют наращивание военных сил. Таким образом, оккупанты ведут "информационную подготовку" к наступлению ВСУ.

Оккупанты заявляют, что эти якобы накопленные силы в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.