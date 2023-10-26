Підрив авто у Бердянську - загинули співробітники ФСБ

У Бердянську партизани підірвали авто зі співробітниками ФСБ
У понеділок, 23 жовтня, в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.
Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
Що відомо про підрив авто з окупантами
Рух опору здійснив акцію помсти біля готелю Jasmin Guest-House на вулиці Мічуріна, який, як то кажуть, використовувався ФСБ як сховище.
Одним із загиблих була людина, яка звинувачується у скоєнні жорстоких дій проти українських громадян.
Також повідомляється, що після підриву авто гауляйтер Запорізької області Євген Балицький вирішив продовжити комендантську годину до 05:00 ранку, починаючи з 21:00. Тим часом агенти ФСБ швидко покинули готель та переїхали в інше місце.
Нагадаємо, що в окупованому Бердянську стався вибух в автомобілі. Внаслідок підриву авто загинув один із російських військових.
Також ми повідомляли, що в окупованій Новій Каховці було підірвано автомобіль. У ньому перебував виконувач обов'язків секретаря місцевої філії "Єдина Росія" Володимир Малов.
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