Подрыв авто в Бердянске - погибли сотрудники ФСБ

В Бердянске партизаны подорвали авто с сотрудниками ФСБ
В понедельник, 23 октября, в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Что известно про подрыв авто с оккупантами
Движение сопротивления осуществило акцию мести возле отеля Jasmin Guest-House на улице Мичурина, который, как говорят, использовался ФСБ как убежище.
Одним из погибших являлся человек, обвиняемый в совершении жестоких действий против украинских граждан.
Также сообщается, что после подрыва авто гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий решил продлить комендантский час до 05:00 утра, начиная с 21:00. Тем временем агенты ФСБ быстро покинули отель и переехали в другое место.
Напомним, что в оккупированном Бердянске произошел взрыв в автомобиле. В результате подрыва авто погиб один из российских военных.
Также мы сообщали, что в оккупированной Новой Каховке был подорван автомобиль. В нем находился исполняющий обязанности секретаря местного филиала "Единая Россия" Владимир Малов.
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