Подрыв авто в Бердянске - погибли сотрудники ФСБ

Подрыв авто. Фото иллюстративное. Фото: news.online.ua

В понедельник, 23 октября, в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

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Движение сопротивления осуществило акцию мести возле отеля Jasmin Guest-House на улице Мичурина, который, как говорят, использовался ФСБ как убежище.

Одним из погибших являлся человек, обвиняемый в совершении жестоких действий против украинских граждан.

Также сообщается, что после подрыва авто гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий решил продлить комендантский час до 05:00 утра, начиная с 21:00. Тем временем агенты ФСБ быстро покинули отель и переехали в другое место.

Сообщение местных пабликов. Фото: t.me/DIUkraine

Напомним, что в оккупированном Бердянске произошел взрыв в автомобиле. В результате подрыва авто погиб один из российских военных.

Также мы сообщали, что в оккупированной Новой Каховке был подорван автомобиль. В нем находился исполняющий обязанности секретаря местного филиала "Единая Россия" Владимир Малов.