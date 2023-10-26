Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Бердянске партизаны подорвали авто с сотрудниками ФСБ arrow

В Бердянске партизаны подорвали авто с сотрудниками ФСБ

26 октября 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подрыв авто в Бердянске - погибли сотрудники ФСБ
Подрыв авто. Фото иллюстративное. Фото: news.online.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 23 октября, в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ. 

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Читайте также:

Что известно про подрыв авто с оккупантами

Движение сопротивления осуществило акцию мести возле отеля Jasmin Guest-House на улице Мичурина, который, как говорят, использовался ФСБ как убежище.

Одним из погибших являлся человек, обвиняемый в совершении жестоких действий против украинских граждан.

Также сообщается, что после подрыва авто гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий решил продлить комендантский час до 05:00 утра, начиная с 21:00. Тем временем агенты ФСБ быстро покинули отель и переехали в другое место.

Бердянск
Сообщение местных пабликов. Фото: t.me/DIUkraine

Напомним, что в оккупированном Бердянске произошел взрыв в автомобиле. В результате подрыва авто погиб один из российских военных.

Также мы сообщали, что в оккупированной Новой Каховке был подорван автомобиль. В нем находился исполняющий обязанности секретаря местного филиала "Единая Россия" Владимир Малов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме