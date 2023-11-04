Цукерберг несподівано потрапив до лікарні

Очільник корпорації Meta Марк Цукерберг у лікарні. Фото: facebook.com/zuck

Американський мільярдер, голова корпорації Meta Марк Цукерберг несподівано опинився в лікарні. Це відбулося після тренування.

Про це Марк Цукерберг розповів у Facebook.

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Очільник Meta повідомив, що порвав хрестоподібну зв'язку під час спарингу. Йому було зроблено операцію. Цукерберг подякував лікарям і команді за піклування.

Очільник корпорації Meta Марк Цукерберг у лікарні. Фото: facebook.com/zuck

"Я готувався до конкурентного бою ММА на початку наступного року, але тепер це трохи відкладається. Все ще з нетерпінням чекаю на нього після одужання. Дякую всім за любов і підтримку", — додав Цукерберг.

Допис Цукерберга. Фото: скриншот

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск не проведе бій проти засновника компанії Meta Марка Цукерберга. Поєдинок мав пройти за правилами MMA.

Також ми писали, генеральний директор Meta Марк Цукерберг розповів, що незабаром у соцмережі Facebook та застосунку Messenger з'являться канали, аби створювати онлайн-трансляції. Таке оновлення має з'явитися найближчими тижнями.