Цукерберг неожиданно попал в больницу
Американский миллиардер, глава корпорации Meta Марк Цукерберг неожиданно оказался в больнице. Это произошло после тренировки.
Об этом Марк Цукерберг рассказал в Facebook.
Цукерберг в больнице
Глава Meta сообщил, что порвал крестообразную связку во время спарринга. Ему была сделана операция. Цукерберг поблагодарил врачей и команду за заботу.
"Я готовился к конкурентному бою ММА в начале следующего года, но теперь это немного откладывается. Все еще с нетерпением жду его после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку", — добавил Цукерберг.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск не проведет бой против основателя компании Meta Марка Цукерберга. Поединок должен был пройти по правилам MMA.
Также мы писали, генеральный директор Meta Марк Цукерберг рассказал, что в скором времени в соцсети Facebook и приложении Messenger появятся каналы для создания онлайн-трансляций. Такое обновление должно появиться в ближайшие недели.
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