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Цукерберг неожиданно попал в больницу

4 ноября 2023 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Цукерберг неожиданно попал в больницу
Глава корпорации Meta Марк Цукерберг в больнице. Фото: facebook.com/zuck
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский миллиардер, глава корпорации Meta Марк Цукерберг неожиданно оказался в больнице. Это произошло после тренировки.

Об этом Марк Цукерберг рассказал в Facebook.

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Цукерберг в больнице

Глава Meta сообщил, что порвал крестообразную связку во время спарринга. Ему была сделана операция. Цукерберг поблагодарил врачей и команду за заботу.

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг в больнице
Глава корпорации Meta Марк Цукерберг в больнице. Фото: facebook.com/zuck

"Я готовился к конкурентному бою ММА в начале следующего года, но теперь это немного откладывается. Все еще с нетерпением жду его после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку", — добавил Цукерберг.

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Пост Цукерберга. Фото: скриншот

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск не проведет бой против основателя компании Meta Марка Цукерберга. Поединок должен был пройти по правилам MMA.

Также мы писали, генеральный директор Meta Марк Цукерберг рассказал, что в скором времени в соцсети Facebook и приложении Messenger появятся каналы для создания онлайн-трансляций. Такое обновление должно появиться в ближайшие недели.

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