Це дуже низько. Ганьба, — актор і воїн ЗСУ Алдошин різко звернувся до Фаріон

Актор і військовий ЗСУ Павло Алдошин. Фото: Instagram Алдошина

Павло Алдошин, який із початку повномасштабного вторгнення захищає державу на фронті, відреагував на скандальні заяви Фаріон щодо російськомовних українських військових. Він назвав слова ексдепутатки ганьбою.

Про це у своєму Instagram повідомив Павло Алдошин.

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"Ганьба цивільним людям, які піднімають це питання. Якась жіночка, яка дуже грамотно знає українську мову, сидить у Львові і п'є з філіжанки свою каву, я вас прошу: стуліть писок і залиште українську мову у війську виключно військовим. Смачної кави!" — сказав Алдошин.

Військовий у відео зазначив, що чоловіки і жінки ЗСУ свій патріотизм кожного дня доводять своїми втраченими кінцівками і кров'ю.

"Не торкайтеся "їхнього патріотизму. Слідкуйте за своїм", — зауважив актор.

Він також одразу зазначив, що мова — то є "код, свідомість і нація", а тому важливо переходити на українську. Утім, на думку Алдошина, цивільні не мають права вказувати військовим, які віддають свої життя в гарячих точках фронту, якою мовою їм у тих точках спілкуватися.

Підписники актора підтримали його у коментарях та повністю розділили погляд актора.

"Повністю вас підтримую. Фаріон вже повністю поїхала дахом. На неї не варто звертати увагу нам, а от правоохоронним органам варто було б поспілкуватися з нею за розкол суспільства і підбурювання до "мовленнєвої сегрегації", — написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Національний університет "Львівська політехніка" прокоментував скандальне інтерв’ю ексдепутатки Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій. Там уточнили, що університет не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза його межами.