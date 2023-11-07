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Це дуже низько. Ганьба, — актор і воїн ЗСУ Алдошин різко звернувся до Фаріон

7 листопада 2023 23:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Це дуже низько. Ганьба, — актор і воїн ЗСУ Алдошин різко звернувся до Фаріон
Актор і військовий ЗСУ Павло Алдошин. Фото: Instagram Алдошина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Павло Алдошин, який із початку повномасштабного вторгнення захищає державу на фронті, відреагував на скандальні заяви Фаріон щодо російськомовних українських військових. Він назвав слова ексдепутатки ганьбою. 

Про це у своєму Instagram повідомив Павло Алдошин.

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A post shared by @paldoshyn

Військовий ЗСУ звернувся до Ірини Фаріон

"Ганьба цивільним людям, які піднімають це питання. Якась жіночка, яка дуже грамотно знає українську мову, сидить у Львові і п'є з філіжанки свою каву, я вас прошу: стуліть писок і залиште українську мову у війську виключно військовим. Смачної кави!" — сказав Алдошин.

Військовий у відео зазначив, що чоловіки і жінки ЗСУ свій патріотизм кожного дня доводять своїми втраченими кінцівками і кров'ю. 

"Не торкайтеся "їхнього патріотизму. Слідкуйте за своїм", — зауважив  актор.

Він також одразу зазначив, що мова — то є "код, свідомість і нація", а тому важливо переходити на українську. Утім, на думку Алдошина, цивільні не мають права вказувати військовим, які віддають свої життя в гарячих точках фронту, якою мовою їм у тих точках спілкуватися.

Підписники актора підтримали його у коментарях та повністю розділили погляд актора. 

"Повністю вас підтримую. Фаріон вже повністю поїхала дахом. На неї не варто звертати увагу нам, а от правоохоронним органам варто було б поспілкуватися з нею за розкол суспільства і підбурювання до "мовленнєвої сегрегації", — написав один з коментаторів. 

Нагадаємо, Національний університет "Львівська політехніка" прокоментував скандальне інтерв’ю ексдепутатки Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій. Там уточнили, що університет не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза його межами.

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