Это очень низко. Позор, — актер и воин ВСУ Алдошин резко обратился к Фарион

Актер и военный ВСУ Павел Алдошин. Фото: Instagram Алдошина

Павел Алдошин, который с начала полномасштабного вторжения защищает государство на фронте, отреагировал на скандальные заявления Фарион о русскоязычных украинских военных. Он назвал слова эксдепутатки позором.

Об этом в своем Instagram сообщил Павел Алдошин.

Читайте также:

Военный ВСУ обратился к Ирине Фарион

"Позор гражданским людям, которые поднимают этот вопрос. Какая-то женщина, очень грамотно знающая украинский язык, сидит во Львове и пьет из чашки свой кофе, я вас прошу: сомкните рот и оставьте украинский язык в войске исключительно военным. Вкусного кофе!" — сказал Алдошин.

Военный в видео отметил, что мужчины и женщины ВСУ свой патриотизм каждый день доказывают своими потерянными конечностями и кровью.

"Не прикасайтесь к их патриотизму. Следите за своим", — подметил актер.

Он также сразу отметил, что язык — это "код, сознание и нация", а потому важно переходить на украинский. Впрочем, по мнению Алдошина, гражданские не имеют права указывать военным, отдающим свою жизнь в горячих точках фронта, на каком языке им в этих точках общаться.

Подписчики актера поддержали его в комментариях и полностью разделили взгляд актера.

"Полностью вас поддерживаю. Фарион уже полностью поехала по крыше. На нее не стоит обращать внимание нам, а вот правоохранительным органам стоило бы пообщаться с ней за раскол общества и подстрекательство к "речевой сегрегации", — написал один из комментаторов.

Напомним, Национальный университет "Львовская политехника" прокомментировал скандальное интервью экс-депутатки Ирины Фарион журналистке Янине Соколовой. Там уточнили, что университет не несет ответственности за высказывания работников и студентов за его пределами.