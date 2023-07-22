Тривожний ранок у Криму: перекритий міст, вибухи та пожежа

Кримський міст. Фото: російські ЗМІ

В окупованому Криму сьогодні, 22 липня, знову неспокійно. Окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу у Севастополі

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перекритий міст

У Криму перекрили рух на Керченському мості. При цьому немає жодних пояснень щодо причин перекриття дороги.

Повідомлення про зупинку руху на Кримському мосту

Зазначимо, що за останні кілька днів рух на об'єкті тимчасово зупиняють не вперше. Раніше окупаційна адміністрація півострова повідомила, що подібні заходи будуть застосовуватися "щоразу, коли буде оголошено повітряну тривогу".

Пожежа у Севастополі

Також сьогодні вранці кримські пабліки почали поширювати відео масштабної пожежі в іншій частині окупованого півострова — Севастополі.

На кадрах видно, як над містом здіймається стовп диму. Що горить, наразі невідомо.

Вибухи

Також у кримських Telegram-каналах повідомляють по вибухи у Красногвардійському. Однак і про цю подію більш детальної інформації наразі немає.

Повідомлення про вибухи у Криму 22 липня

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

В Інституті вивчення війни заявили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.