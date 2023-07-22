Тревожное утро в Крыму: перекрытый мост, взрывы и пожар

Крымский мост. Фото: российские СМИ

В оккупированном Крыму сегодня, 22 июля, снова неспокойно. Оккупационные власти сообщили о временном перекрытии Крымского моста, также в сети распространяется информация о масштабном пожаре в Севастополе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Перекрытый мост

В Крыму перекрыли движение на Керченском мосту. При этом нет никаких объяснений причин перекрытия дороги.

Сообщение об остановке движения на Крымском мосту

За последние несколько дней движение на объекте временно останавливают не впервые. Ранее оккупационная администрация полуострова сообщила, что подобные меры будут применяться "каждый раз, когда будет объявлена воздушная тревога".

Пожар в Севастополе

Также сегодня утром крымские паблики начали распространять видео масштабного пожара в другой части оккупированного полуострова — Севастополе.

На кадрах видно, как над городом поднимается столб дыма. Что горит, пока неизвестно.

Взрывы

Также в крымских Telegram-каналах сообщают о взрывах в Красногвардейском. Однако и об этом событии более подробной информации пока нет.

Сообщение о взрывах в Крыму 22 июля

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

В Институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.