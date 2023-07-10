Трагедія на Донеччині: під завалами ТЕС знайшли тіла ще двох працівників
У Донецькій області 7 липня сталася трагедія на місцевій ТЕС. Сьогодні, 10 липня, було знайдено тіла ще двох загиблих працівників станції.
Про це повідомили у Міненерго.
Скільки людей загинуло
Зазначається, що всього загинуло троє працівників.
"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", — додали у повідомленні.
У Міністерстві також висловили співчуття родинам та близьким працівників, які загинули.
Що сталося
На станції в Донецькій області, яку російські окупанти обстрілювали не один раз, впав дах котлотурбінного цеху. Енергоблоки аварійно були вимкнені.
Вже 8 липня стало відомо про одного загиблого, двоє інших працівників вважалися зниклими безвісти.
Нагадаємо, сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству.