Трагедія на Донеччині: під завалами ТЕС знайшли тіла ще двох працівників

Наслідки трагедії. Фото: Міненерго

У Донецькій області 7 липня сталася трагедія на місцевій ТЕС. Сьогодні, 10 липня, було знайдено тіла ще двох загиблих працівників станції.

Про це повідомили у Міненерго.

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Зазначається, що всього загинуло троє працівників.

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", — додали у повідомленні.

У Міністерстві також висловили співчуття родинам та близьким працівників, які загинули.

Що сталося

На станції в Донецькій області, яку російські окупанти обстрілювали не один раз, впав дах котлотурбінного цеху. Енергоблоки аварійно були вимкнені.

Вже 8 липня стало відомо про одного загиблого, двоє інших працівників вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству.