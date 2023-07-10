Трагедия в Донецкой области: под завалами ТЭС нашли тела еще двух работников

Последствия трагедии. Фото: Минэнерго

В Донецкой области 7 июля произошла трагедия на местной ТЭС. Сегодня, 10 июля, были обнаружены тела еще двух погибших работников станции.

Об этом сообщили в Минэнерго.

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Отмечается, что всего погибли три работника.

"По завершении поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Тамаша Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести", — добавили в сообщении.

В Министерстве также выразили соболезнования семьям и близким погибших работников.

Что произошло

На станции в Донецкой области, которую российские оккупанты обстреливали не один раз, упала крыша котлотурбинного цеха. Энергоблоки аварийно были выключены.

Уже 8 июля стало известно об одном погибшем, двое других работников считались пропавшими без вести.

Напомним, сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства.