Суд визнав угоду про визнання депутата Трухіна винним у підкупі поліцейських

Олександр Трухін

Сьогодні, 22 лютого, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості народного депутата Олександра Трухіна. Він намагався підкупити патрульних поліцейських за втечу з місця ДТП.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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"Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внесена Трухіним застава у розмірі 49 620 грн буде перерахована на потреби ЗСУ.

Впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, народний депутат перерахує 6 млн грн у Фонд United 24.

"Зауважимо, що відповідно до ст. 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього", — додали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін визнав свою провину щодо спроби підкупу поліцейського у вигляді хабаря. Відтак, він має заплатити 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, а також штраф.