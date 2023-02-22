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Суд визнав угоду про визнання депутата Трухіна винним у підкупі поліцейських

22 лютого 2023 17:06
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд визнав угоду про визнання депутата Трухіна винним у підкупі поліцейських
Олександр Трухін
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 лютого, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості народного депутата Олександра Трухіна. Він намагався підкупити патрульних поліцейських за втечу з місця ДТП.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Деталі

"Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внесена Трухіним застава у розмірі 49 620 грн буде перерахована на потреби ЗСУ. 

Впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, народний депутат перерахує 6 млн грн у Фонд United 24.

"Зауважимо, що відповідно до ст. 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього", — додали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін визнав свою провину щодо спроби підкупу поліцейського у вигляді хабаря. Відтак, він має заплатити 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, а також штраф.

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