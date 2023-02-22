Суд признал соглашение о признании депутата Трухина виновным в подкупе полицейских
Сегодня, 22 февраля, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности народного депутата Александра Трухина. Он пытался подкупить патрульных полицейских за бегство с места ДТП.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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"Учитывая, что нардеп совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн", — говорится в сообщении.
Кроме того, внесенный Трухиным залог в размере 49 620 грн будет перечислен на нужды ВСУ.
В течение 30 дней с момента утверждения соглашения народный депутат перечислит 6 млн грн в Фонд United 24.
"Заметим, что согласно ст. 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него", — добавили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин признал свою вину по поводу попытки подкупа полицейского в виде взятки. Следовательно, он должен заплатить 6 млн гривен в поддержку ВСУ, а также штраф.