Суд відмовив УПЦ МП у клопотанні проводити богослужіння в Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 13 червня, у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво -Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме — у доступі та здійсненні Богослужінь.
Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Суд не задовільнив клопотання УПЦ МП
Ткаченко повідомляє, що представники Чоловічого Монастиря УПЦ МП не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесення засідання.
Суд відхилив клопотання і визнав їх необґгрунтованими. Також дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ.
"Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі", — зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що УПЦ досі не підписала Акт приймання-передачі державного майна та не віддає ключі від Києво-Печерської Лаври. Йдеться про 79 об'єктів державного майна.
Додамо, що голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що святиня належить державі і управляти нею буде держава. Після аудиту будуть вирішені питання про те, в який спосіб там буде тривати життя монахів.