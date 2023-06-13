Суд відмовив УПЦ МП у клопотанні проводити богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com

Сьогодні, 13 червня, у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво -Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме — у доступі та здійсненні Богослужінь.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Ткаченко повідомляє, що представники Чоловічого Монастиря УПЦ МП не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесення засідання.

Суд відхилив клопотання і визнав їх необґгрунтованими. Також дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ.

"Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі", — зазначив Ткаченко.

Суд не задовільнив клопотання УПЦ МП. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що УПЦ досі не підписала Акт приймання-передачі державного майна та не віддає ключі від Києво-Печерської Лаври. Йдеться про 79 об'єктів державного майна.

Додамо, що голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що святиня належить державі і управляти нею буде держава. Після аудиту будуть вирішені питання про те, в який спосіб там буде тривати життя монахів.