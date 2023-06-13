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Суд отказал УПЦ МП в ходатайстве проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре

13 июня 2023 17:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Суд отказал УПЦ МП в ходатайстве проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре
Киево-Печерская Лавра. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 13 июня, в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по делу о возвращении имущества Киево-Печерской лавры государству. Речь идет об иске УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий Украинской Православной Церкви в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении Богослужений.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Ткаченко сообщает, что представители Мужского Монастыря УПЦ МП не прибыли на заседание и подавали ходатайство о переносе заседания.

Суд отклонил ходатайство и признал их необоснованными. Также, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ.

"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству", — отметил Ткаченко.

Суд не удовлетворил ходатайство УПЦ МП. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что УПЦ до сих пор не подписала Акт приема-передачи государственного имущества и не отдает ключи от Киево-Печерской Лавры. Речь идет о 79 объектах государственного имущества.

Добавим, что глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что святыня принадлежит государству и управлять им будет государство. После аудита будут решены вопросы о том, как там будет продолжаться жизнь монахов.

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