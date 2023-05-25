Стрілянина і вибухи у Севастополі: окупанти розповіли, що трапилося
Російські ЗМІ заявили про нічну атаку безпілотниками по Севастополі. Також у ніч проти 25 травня очевидці заявляли і про вибухи на півострові Крим.
Про це повідомляє "влада" Севастополя.
Що сталось
Зазначається, що вночі російські війська відбили атаку безпілотників на місто.
"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", — зазначив Михайло Развожаєв, "губернатор" Севастополя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 25 травня у тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой було чути вибух. Попередньо повідомляли про "роботу" ППО.