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Стрілянина і вибухи у Севастополі: окупанти розповіли, що трапилося

25 травня 2023 08:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стрілянина і вибухи у Севастополі: окупанти розповіли, що трапилося
Місто Севастополь. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські ЗМІ заявили про нічну атаку безпілотниками по Севастополі. Також у ніч проти 25 травня очевидці заявляли і про вибухи на півострові Крим.

Про це повідомляє "влада" Севастополя.

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Зазначається, що вночі російські війська відбили атаку безпілотників на місто.

"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", — зазначив Михайло Развожаєв, "губернатор" Севастополя.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 25 травня у тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой було чути вибух. Попередньо повідомляли про "роботу" ППО. 

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