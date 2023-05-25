Стрілянина і вибухи у Севастополі: окупанти розповіли, що трапилося

Місто Севастополь. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ заявили про нічну атаку безпілотниками по Севастополі. Також у ніч проти 25 травня очевидці заявляли і про вибухи на півострові Крим.

Про це повідомляє "влада" Севастополя.

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Зазначається, що вночі російські війська відбили атаку безпілотників на місто.

"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", — зазначив Михайло Развожаєв, "губернатор" Севастополя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 25 травня у тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой було чути вибух. Попередньо повідомляли про "роботу" ППО.