Стрельба и взрывы в Севастополе: оккупанты рассказали, что случилось

Город Севастополь. Фото: росСМИ

Российские СМИ заявили о ночной атаке беспилотниками по Севастополю. Также в ночь на 25 мая очевидцы заявляли и о взрывах на полуострове Крым.

Об этом сообщает "власть" Севастополя.

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Что случилось

Отмечается, что ночью российские войска отразили атаку беспилотников на город.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никаких объектов в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль за обстановкой", — отметил Михаил Развожаев, "губернатор" Севастополя.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 25 мая во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой был слышен взрыв. Предварительно сообщали о "работе" ПВО.