Стрельба и взрывы в Севастополе: оккупанты рассказали, что случилось
Российские СМИ заявили о ночной атаке беспилотниками по Севастополю. Также в ночь на 25 мая очевидцы заявляли и о взрывах на полуострове Крым.
Об этом сообщает "власть" Севастополя.
Что случилось
Отмечается, что ночью российские войска отразили атаку беспилотников на город.
"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никаких объектов в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль за обстановкой", — отметил Михаил Развожаев, "губернатор" Севастополя.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 25 мая во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой был слышен взрыв. Предварительно сообщали о "работе" ПВО.