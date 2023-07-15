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Storm Shadow можуть так і не потрапити в Україну з Британії: що сталося

15 липня 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Storm Shadow можуть так і не потрапити в Україну з Британії: що сталося
Ракета Storm Shadow. Фото: MBDA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На секретному ракетному заводі Міноборони Великої Британії виникла велика суперечка щодо оплати праці. Внаслідок цього може припинитися постачання озброєння для України.

Про це повідомляє Mirror.

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Суперечка на британському заводі

Вчора, 14 липня, понад 50 ключових працівників складу оборонного обладнання та допоміжних засобів вийшли на вулицю. Вони планують продовжувати свої мітинги. 

Склад озброєння постачає ракети Storm Shadow та Brimstone для українських військових. Робітники, які переміщують озброєння на складі, отримують зарплату трохи вище прожиткового мінімуму.

В оборонному відомстві повідомили, що якщо страйк через низьку зарплату триватиме довго, це може вплинути на постачання ракет. Міноборони заявило, що було запроваджено надзвичайні заходи, які зупинять постачання зброї для України.

Зарплата у працівників

Працівники, що збирають зброю, отримують 16,82 фунта стерлінгів на годину, плюс 4 000 фунтів стерлінгів як надбавка та 6 000 фунтів стерлінгів бонусу за утримання. Загальна сума заробітної плати на рік становить 38 000 фунтів стерлінгів. 

Некваліфіковані працівники, які перевозять зброю, заробляють 10,42 фунта стерлінгів на годину або 20 500 фунта стерлінгів на рік. До того ж вони не отримують надбавок.

В оборонному відомстві кажуть, що некваліфіковані працівники могли б заробляти більше в Lidl, приблизно 11 фунтів на годину.

"Це означає, що ці працівники отримують менше за перенесення величезних бомб, ніж за банку квасолі в магазині — не ображайте нікого, хто працює в роздрібній торгівлі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес уточнив свою заяву щодо "підтримки України", яка привернула масову увагу. Він підкреслив, що його висловлювання були некоректно інтерпретовані, й заявив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Також ми писали, командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін розповів, що російська армія втратила на війні з Україною до майже половини своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисячі одиниць.

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