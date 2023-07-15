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Storm Shadow могут так и не попасть в Украину из Британии: что произошло

15 июля 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Storm Shadow могут так и не попасть в Украину из Британии: что произошло
Ракета Storm Shadow. Фото: MBDA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На секретном ракетном заводе Минобороны Великобритании возник большой спор относительно оплаты труда. В результате может прекратиться поставка вооружения для Украины.

Об этом сообщает Mirror.

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Спор на британском заводе

Вчера, 14 июля, более 50 ключевых работников состава оборонного оборудования и вспомогательных средств вышли на улицу. Они планируют продолжить свои митинги.

Состав вооружения поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone для украинских военных. Рабочие, перемещающие вооружение на складе, получают зарплату чуть выше прожиточного минимума.

В оборонном ведомстве сообщили, что если забастовка из-за низкой зарплаты будет длиться долго, это может повлиять на поставки ракет. Минобороны заявило, что были введены чрезвычайные меры, которые остановят поставки оружия для Украины.

Зарплата у работников

Сотрудники, собирающие оружие, получают 16,82 фунта стерлингов в час, плюс 4 000 фунтов стерлингов в качестве надбавки и 6 000 фунтов стерлингов бонуса за содержание. Общая сумма заработной платы в год составляет 38 000 фунтов стерлингов.

Неквалифицированные работники, перевозящие оружие, зарабатывают 10,42 фунта стерлингов в час или 20 500 фунтов стерлингов в год. К тому же они не получают надбавки.

В оборонном ведомстве говорят, что неквалифицированные работники могли бы зарабатывать больше в Lidl, примерно 11 фунтов в час.

"Это означает, что эти работники получают меньше за перенос огромных бомб, чем за банку фасоли в магазине — не обижайте никого, кто работает в розничной торговле", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уточнил свое заявление о "поддержке Украины", которое привлекло массовое внимание. Он подчеркнул, что его высказывания были некорректно интерпретированы, и заявил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Также мы писали, командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин рассказал, что российская армия потеряла на войне с Украиной до почти половины своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.

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