Стало відомо, який предмет пошкодив дах в Польщі: слідство тривало півроку

Предмет, який впав на дах будинку в Ракові. Фото: RMF FM

Місцева прокуратура в Коніні (Великопольське воєводство) розкрила таємницю невідомого предмета, який у квітні впав на будинок у польському селі Ракув і пошкодив дах. Стало відомо, що це була не частина літака, а частина трактора.

Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

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Як предмет пробив в даху дірку

Рано зранку 4 квітня в Ракуві, поблизу кордону з Куявсько-Поморським воєводством, на житловий будинок впав металевий предмет. Він сильно пошкодив дах, пробив його та впав всередину. Невпізнаваний предмет залишився на горищі.

За словами мешканця постраждалого будинку, в цей час в приміщені пролунав сильний хлопок.

"Я був на роботі. Син — вдома. Він розпалив піч, потім піднявся і увімкнув музику, а через деякий час почув хлопок. Він не знав, що сталося, бігав по хаті. Вийшов на двір, дивиться – нічого нема. Полетів до котельні. Він подумав, що, можливо, піч зашуміла" , — розповідає житель Ракува в інтерв’ю журналісту видання Кшиштофу Засаді.

Чоловік пригадує, що не повертався з роботи до 17 години. Коли він припаркувався біля паркану, помітив частини черепиці в полі.

"Перевіряю, звідки вони. Дивлюся, а там діра в даху. Я пішов на горище. Мені було трохи лячно, бо я не знав, що там може бути. Я побачив, що третину обрешітки даху знищено. Була дірка, ніби її пробила бомба" , — поділився враженнями чоловік.

Отвір, зроблений предметом у даху. Фото: RMF FM

Також мешканці дому виявили на горищі дивний предмет.

"Це було щось схоже на чавун. Загалом, я думаю, був один цілий елемент. Коли він впав і розбився об стелю, то розламався навпіл. Один предмет важив близько двох кілограмів — загалом понад 4 кг" , — описав знахідку постраждалий.

Предмет розпався на дві частини. Фото: RMF FM

Чоловік відзначив неймовірне везіння того, що це сталося на околиці горища.

"Бо якби було далі, то полетіло б через гіпсокартон. Якби там хтось був, то його б уже не було", — додав він .

Розслідування прокуратури

Про подію повідомили в поліцію. Справу розслідувала прокуратура Коніна. Слідчі призначили масштабні експертизи. Вони звернулися до служб, які розслідують інциденти цивільної та військової авіації. Однак ті виключили ймовірність того, що предмет, який впав на дах, був частиною літака.

Також прокуратура звернулася по допомогу до Агентства аеронавігаційного обслуговування Польщі. Команда слідчих встановила, що коли чавунний предмет зруйнував дах, над Ракувом летів літак до Ірландії. У місцевому аеропорту технічні групи перевірили, чи не відвалилися у нього деталі. Але виявилося, що літальний апарат залишився у повній комплектації. Справу також розслідувала Військова поліція, але вона вирішила, що не компетентна вести провадження.

Згодом експерти встановили, що циліндричний металевий предмет був маховиком двигуна. Однак це не серійна, оригінальна деталь, а елемент, який, за словами компетентних людей, є "саморобним". Такі деталі часто встановлюють фермери.

Розслідування було припинено. Крім того, провадження за фактом пошкодження майна закрито, оскільки слідчі не встановили жодних умисних дій. Але одна загадка все ще залишається. Знайти трактор , маховик якого злетів у повітря та завдав руйнувань даху будівлі, не вдалося .

Нагадаємо, що раніше Польща офіційно заявляла, що українська ракета впала на їхній території в Пшеводово Грубешівському повіті минулої осені. Про це свідчить розслідування, яке провела польська прокуратура.