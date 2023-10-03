Стало известно, какой предмет повредил крышу в Польше: следствие длилось полгода

Предмет, упавший на крышу дома в Ракове. Фото: RMF FM

Местная прокуратура в Конине (Великопольское воеводство) раскрыла тайну неизвестного предмета, который в апреле упал на дом в польской деревне Ракув и повредил крышу. Стало известно, что это не часть самолета, а часть трактора.

Об этом сообщает польское радио RMF FM.

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Как предмет пробил в крыше дыру

Ранним утром 4 апреля в Ракуве, вблизи границы с Куявско-Поморским воеводством, на жилой дом упал металлический предмет. Он сильно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь. Неузнаваемый предмет остался на чердаке.

По словам жителя пострадавшего дома, в это время в помещении раздался сильный хлопок.

"Я был на работе. Сын — дома. Он разжег печь, потом поднялся и включил музыку, а через некоторое время услышал хлопок. Он не знал, что произошло, бегал по дому. Вышел во двор, смотрит - ничего нет. Полетел в котельную.Он подумал, что, возможно, печь зашумела" , — рассказывает житель Ракува в интервью журналисту издания Кшиштофу Засади.

Мужчина вспоминает, что не возвращался с работы до 17 часов. Когда он припарковался у забора, заметил части черепицы в поле.

"Проверяю, откуда они. Смотрю, а там дыра в крыше. Я пошел на чердак. Мне было немного страшно, потому что я не знал, что там может быть. Я увидел, что треть обрешетки крыши уничтожена. Была дыра, будто ее пробила бомба " , — поделился впечатлениями мужчина.

Отверстие, сделанное предметом в крыше. Фото: RMF FM

Также жильцы дома обнаружили на чердаке удивительный предмет.

"Это было что-то похожее на чугун. В общем, я думаю, был один целый элемент. Когда он упал и разбился о потолок, то разломился пополам. Один предмет весил около двух килограммов - в общей сложности более 4 кг", — описал находку пострадавший.

Предмет распался на две части. Фото: RMF FM

Мужчина отметил невероятное везение того, что это произошло на окраине чердака.

"Ибо если бы было дальше, то полетело бы через гипсокартон. Если бы там кто-то был, то его бы уже не было", — добавил он.

Расследование прокуратуры

О произошедшем сообщили в полицию. Дело расследовала прокуратура Конина. Следователи назначили масштабные экспертизы. Они обратились к службам, расследующим инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили вероятность того, что упавший на крышу предмет был частью самолета.

Также прокуратура обратилась за помощью в Агентство аэронавигационного обслуживания Польши. Команда следователей установила, что когда чугунный предмет разрушил крышу, над Ракувом летел самолет в Ирландию. В местном аэропорту технические группы проверили, не отвалились ли у него детали. Но оказалось, что летательный аппарат остался в полной комплектации. Дело также расследовала Военная полиция, но решила, что не компетентна вести производство.

Впоследствии эксперты установили, что металлический цилиндрический предмет был маховиком двигателя. Однако это не серийная, оригинальная деталь, а элемент, который, по словам компетентных людей, "самодельный". Такие детали часто устанавливают фермеры.

Расследование было прекращено. Кроме того, производство по факту повреждения имущества закрыто, поскольку следователи не установили никаких умышленных действий. Но одна загадка все еще остается. Найти трактор, маховик которого взлетел в воздух и нанес разрушения крыши дома, не удалось.

Напомним, что ранее Польша официально заявляла, что украинская ракета упала на их территории в Пшеводово Грубешевском уезде минувшей осенью. Об этом свидетельствует расследование, проведенное польской прокуратурой.