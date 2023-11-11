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США випробували новий бомбардувальник B-21 Raider

11 листопада 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США випробували новий бомбардувальник B-21 Raider
Американський бомбардувальник B-21 Raider. Фото: REUTERS/David Swanson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки вперше випробували новий бомбардувальник B-21 Raider. Це наблизило його до того, щоб стати наступним бомбардувальником-невидимкою, який здатний носити ядерну зброю.

Про це повідомляє AP.

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Перший політ B-21 Raider

Стратегічний бомбардувальник здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США хочуть створити 100 таких літаків. За формою крила вони нагадують B-2 Spirit. В новому бомбардувальнику використані передові матеріали, силові установки і стелс-технології, що зробить його більш живучими в майбутніх конфліктах. 

Американський бомбардувальник B-21 Raider
Американський бомбардувальник B-21 Raider. Фото: REUTERS/David Swanson

Літак хочуть виробляти у варіантах з пілотами та без них.

За словами речниці ВПС США Енн Стефанек, B-21 Raider проходить льотні випробування.

Вона наголосила, що такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів.

Цей літак є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років. Майже кожен аспект програми засекречений.

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.

Також ми писали, що Повітряні сили Латвії 7 листопада зафіксували порушення повітряного кордону російським літаком. Представника РФ викликали до Міністерства зовнішніх справ Латвії.

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