США випробували новий бомбардувальник B-21 Raider
Сполучені Штати Америки вперше випробували новий бомбардувальник B-21 Raider. Це наблизило його до того, щоб стати наступним бомбардувальником-невидимкою, який здатний носити ядерну зброю.
Про це повідомляє AP.
Перший політ B-21 Raider
Стратегічний бомбардувальник здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman.
Військово-повітряні сили США хочуть створити 100 таких літаків. За формою крила вони нагадують B-2 Spirit. В новому бомбардувальнику використані передові матеріали, силові установки і стелс-технології, що зробить його більш живучими в майбутніх конфліктах.
Літак хочуть виробляти у варіантах з пілотами та без них.
За словами речниці ВПС США Енн Стефанек, B-21 Raider проходить льотні випробування.
Вона наголосила, що такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів.
Цей літак є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років. Майже кожен аспект програми засекречений.
Нагадаємо, вчора, 10 листопада, на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.
Також ми писали, що Повітряні сили Латвії 7 листопада зафіксували порушення повітряного кордону російським літаком. Представника РФ викликали до Міністерства зовнішніх справ Латвії.
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