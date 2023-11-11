США испытали новый бомбардировщик B-21 Raider
Соединенные Штаты Америки впервые испытали новый бомбардировщик B-21 Raider. Это приблизило его к тому, чтобы стать следующим бомбардировщиком-невидимкой, который способен носить ядерное оружие.
Об этом сообщает AP.
Первый полет B-21 Raider
Стратегический бомбардировщик совершил полет в Палмдейле, штат Калифорния, где его испытывает и разрабатывает компания Northrop Grumman.
Военно-воздушные силы США хотят создать 100 таких самолетов. По форме крыла они напоминают B-2 Spirit. В новом бомбардировщике использованы передовые материалы, силовые установки и стелс-технологии, что сделает его более живучим в будущих конфликтах.
Самолеты хотят производить в вариантах с пилотами и без них.
По словам спикера ВВС США Энн Стефанек, B-21 Raider проходит летные испытания.
Она подчеркнула, что подобные испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению живучих, дальнобойных, проникающих ударных возможностей для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров.
Этот самолет является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет. Практически каждый аспект программы засекречен.
Напомним, вчера, 10 ноября, на территорию Израиля проникли самолеты из Ливана. Речь идет о трех единицах.
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