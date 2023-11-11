США испытали новый бомбардировщик B-21 Raider

Американский бомбардировщик B-21 Raider. Фото: REUTERS/David Swanson

Соединенные Штаты Америки впервые испытали новый бомбардировщик B-21 Raider. Это приблизило его к тому, чтобы стать следующим бомбардировщиком-невидимкой, который способен носить ядерное оружие.

Об этом сообщает AP.

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Стратегический бомбардировщик совершил полет в Палмдейле, штат Калифорния, где его испытывает и разрабатывает компания Northrop Grumman.

Военно-воздушные силы США хотят создать 100 таких самолетов. По форме крыла они напоминают B-2 Spirit. В новом бомбардировщике использованы передовые материалы, силовые установки и стелс-технологии, что сделает его более живучим в будущих конфликтах.

Американский бомбардировщик B-21 Raider. Фото: REUTERS/David Swanson

Самолеты хотят производить в вариантах с пилотами и без них.

По словам спикера ВВС США Энн Стефанек, B-21 Raider проходит летные испытания.

Она подчеркнула, что подобные испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению живучих, дальнобойных, проникающих ударных возможностей для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров.

Этот самолет является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет. Практически каждый аспект программы засекречен.

Напомним, вчера, 10 ноября, на территорию Израиля проникли самолеты из Ливана. Речь идет о трех единицах.

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