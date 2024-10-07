В Києві викрили наркокур'єра

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

У Києві відбудеться суд над чоловіком, якого підозрюють у спробі збуту великої партії психотропних речовин. Підсудному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 7 жовтня.

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Деталі справи

Під час спецоперації правоохоронці затримали 39-річного наркокур’єра в Дарницькому районі столиці. У чоловіка знайшли рюкзак, заповнений пакунками з психотропами, загальна вага яких становила вісім кілограмів. Експертиза підтвердила, що в пакунках знаходився небезпечний наркотик — "Альфа-PVP".

Слідчі Дарницького управління поліції висунули підозру. Після завершення досудового слідства справу передали до суду, а обвинувачений увесь цей час залишався під вартою.

Пакети з наркотиками вилучені у чоловіка. Фото: Нацполіція

Вилучені наркотики. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався викрасти товари з магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишені та рюкзак.