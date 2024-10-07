В Киеве разоблачили наркокурьера

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

В Киеве состоится суд над мужчиной, подозреваемым в попытке сбыта большой партии психотропных веществ. Подсудимому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 7 октября.

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Детали дела

В ходе спецоперации правоохранители задержали 39-летнего наркокурьера в Дарницком районе столицы. У мужчины нашли рюкзак, заполненный свертками с психотропами, общий вес которых составил восемь килограммов. Экспертиза подтвердила, что в свертках находился опасный наркотик — "Альфа-PVP".

Следователи Дарницкого управления полиции выдвинули подозрение. После завершения досудебного следствия дело передали в суд, а обвиняемый все это время оставался под стражей.

Пакеты с наркотиками изъятые у мужчины. Фото: Нацполиция

Изьятые наркотики. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве мужчина украл пять упаковок зубной пасты в аптеке "Здравствуйте". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался похитить товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзаке.