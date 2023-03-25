Спроба нелегальних мігрантів проникнути у США вантажним поїздом обернулася трагедією

Двоє людей задихнулися у вантажному поїзді неподалік від кордону Мексики і США

У п’ятницю, 24 березня, на півдні Техасу двоє мігрантів без документів задихнулися на борту вантажного поїзда. Ще 10 осіб потребували медичної допомоги, їх було доставлено до лікарень.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці

Як розповіли у поліції регіону, офіційні особи в Ювалді, штат Техас, отримали анонімний екстрений дзвінок 911 із повідомленням про те, що група мігрантів задихаються в поїзді та потребують допомоги.

Поліція повідомила про це співробітників прикордонної служби США, які змогли зупинити поїзд на схід від Кеніппи, штат Техас, в окрузі Ювалді. Влада також тимчасово закрила шосе для посадки гелікоптерів.

Начальник поліції Ювалді Даніель Родрігес припустив, що мігранти померли від зневоднення через спеку.

"Сумно бачити, що стільки нелегальних іммігрантів було знайдено в такому стані, і двоє з них втратили життя. Це розриває серце", — сказав Родрігес.

Реакція на подію

Наразі федеральні слідчі досліджують можливість контрабанди людей, повідомили слідчі з Міністерства внутрішньої безпеки США.

"Ми з розбитим серцем дізналися про ще один трагічний випадок, коли мігранти вирушили в небезпечну подорож", — написав у Twitter міністр внутрішньої безпеки Алехандо Майоркас, пообіцявши співпрацювати з місцевими слідчими, щоб знайти винних.

Він наголосив, що контрабандисти "бездушні і дбають лише про отримання прибутку".

Залізниця Union Pacific очолить розслідування.

Служба внутрішньої безпеки США ще не з’ясувала національності жертв.

Кеніппа знаходиться приблизно в 115 км на захід від Сан-Антоніо та приблизно в 190 км від кордону з Мексикою.

Схожі інциденти

Нинішня трагедія сталася поблизу місця більш серйозного інциденту минулого року, коли 53 мігранти загинули в кузові причепа трактора серед жахливої спеки під час спроби контрабанди.

Десятки мігрантів були закриті у кузові вантажівки, знайденої на околиці Сан-Антоніо 27 червня.

У цій справі двом американцям висунуто звинувачення у федеральному суді, і якщо їх визнають винними, їм може загрожувати смертна кара. Двом мексиканцям висунули звинувачення у менш важких злочинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сотні мігрантів зібралися на кордоні Мексики та намагалися прорватися до США.

Фото: JOEY PALACIO/REUTERS