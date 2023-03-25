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Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией

25 марта 2023 18:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Два человека задохнулись в грузовом поезде недалеко от границы Мексики и США
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В пятницу, 24 марта, на юге Техаса два мигранта без документов задохнулись на борту грузового поезда. Еще 10 человек нуждались в медицинской помощи, они были доставлены в больницы.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Как рассказали в полиции региона, официальные лица в Ювалди, штат Техас, получили анонимный экстренный звонок 911 с сообщением о том, что группа мигрантов задыхаются в поезде и нуждаются в помощи.

Полиция сообщила об этом сотрудникам пограничной службы США, которые смогли остановить поезд восточнее Кенипи, штат Техас, в округе Ювалди. Власти также временно закрыли шоссе для посадки вертолетов.

Начальник полиции Ювалди Даниэль Родригес предположил, что мигранты скончались от обезвоживания из-за жары.

"Грустно видеть, что столько нелегальных иммигрантов было найдено в таком состоянии, и двое из них потеряли жизнь. Это разрывает сердце", — сказал Родригес.

Реакция на событие

Федеральные следователи исследуют возможность контрабанды людей, сообщили следователи из Министерства внутренней безопасности США.

"Мы с разбитым сердцем узнали еще один трагический случай, когда мигранты отправились в опасное путешествие", — написал в Twitter министр внутренней безопасности Алехандо Майоркас, пообещав сотрудничать с местными следователями, чтобы найти виновных.

Он подчеркнул, что контрабандисты "бездушны и заботятся только о получении прибыли".

Железная дорога Union Pacific возглавит расследование.

Служба внутренней безопасности США еще не выяснила национальность жертв.

Кениппа находится примерно в 115 км к западу от Сан-Антонио и примерно в 190 км от границы с Мексикой.

Похожие инциденты

Нынешняя трагедия произошла вблизи места более серьезного инцидента в прошлом году, когда 53 мигранта погибли в кузове прицепа трактора среди ужасной жары при попытке контрабанды.

Десятки мигрантов были закрыты в кузове грузовика, найденного на окраине Сан-Антонио 27 июня.

По этому делу двум американцам предъявлены обвинения в федеральном суде, и если их признают виновными, им может грозить смертная казнь. Двум мексиканцам предъявлены обвинения в менее тяжелых преступлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни мигрантов собрались на границе Мексики и пытались прорваться в США.

Фото: JOEY PALACIO/REUTERS

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