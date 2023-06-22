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Спортсмен із Миколаєва став золотим призером у змішаних командних змаганнях

22 червня 2023 22:22
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Козюк Тетяна
редактор
Спортсмен з Миколаєва став золотим призером в змішаних командних змаганнях
Миколаївська команда спортсменів. Фото: Віталій Кім\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Спортсмен із Миколаєва Данило Коновалов став чемпіоном Європейських ігор серед змішаних команд зі стрибків у воду. Відомо, що це перше золото в історії України у цьому виді змагань. 

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

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Повідомляється, що сьогодні, 22 червня, у польському місті Жешуві проходили змагання змішаних команд зі стрибків у воду. Збірна України була представлена командою з чотирьох спортсменів. 

"Збірна України була представлена четвіркою спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа. Команда набрала 438.3 бали, що й забезпечило перше місце", — йдеться у повідомленні. 

  • Українська збірна з Миколаєва. Фото: Віталій Кім\Telegram
  • Українська збірна з Миколаєва. Фото: Віталій Кім\Telegram
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Нагадаємо, раніше ми писали, що одразу два футболісти збірної України не допоможуть молодіжній національній команді на Євро-2023. Ілля Забарний та Михайло Мудрик пропустять континентальну першість U-21 через травми.

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