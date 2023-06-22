Спортсмен з Миколаєва став золотим призером в змішаних командних змаганнях

Спортсмен із Миколаєва став золотим призером у змішаних командних змаганнях
Спортсмен із Миколаєва Данило Коновалов став чемпіоном Європейських ігор серед змішаних команд зі стрибків у воду. Відомо, що це перше золото в історії України у цьому виді змагань.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Золотий призер із Миколаєва
Повідомляється, що сьогодні, 22 червня, у польському місті Жешуві проходили змагання змішаних команд зі стрибків у воду. Збірна України була представлена командою з чотирьох спортсменів.
"Збірна України була представлена четвіркою спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа. Команда набрала 438.3 бали, що й забезпечило перше місце", — йдеться у повідомленні.
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Українська збірна з Миколаєва. Фото: Віталій Кім\Telegram
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Українська збірна з Миколаєва. Фото: Віталій Кім\Telegram
Нагадаємо, раніше ми писали, що одразу два футболісти збірної України не допоможуть молодіжній національній команді на Євро-2023. Ілля Забарний та Михайло Мудрик пропустять континентальну першість U-21 через травми.